تصل خلال ساعات بعثة إعلامية كرواتية الي مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.
ويسبق الوفد الإعلامي بعثة منتخب بلاده امقرر وصوله بعد غد الخميس ، ويقوم الوفد الإعلامي بعمل فيلم تسجيلي عن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي وعن مصر.
بعثة كرواتية تصور فيلما تسجيليا عن مصر ومحمد صلاح
تصل خلال ساعات بعثة إعلامية كرواتية الي مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.