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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو أولهم| استبعاد 8 نجوم من قائمة منتخب البرتغال لمباراة السويد

رونالدو
رونالدو

قرر الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، استبعاد 8 نجوم من قائمة "برازيل أوروبا" خلال مواجهة السويد الودية المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وكان مارتينيز قد أعلن قائمة المنتخب البرتغالي لمعسكر مارس الجاري وشهدت تواجد كريستيانو رونالدو، قائد النصر على رأسها.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن مارتينيز قرر استبعاد 8 لاعبين من مباراة السويد وهم: ديوجو دالوت وجواو كانسيلو ودانيلو بيريرا وأوتافيو وروبن نيفيز وفيتينيا وجواو فيليكس بالإضافة إلى رونالدو.

ومع ذلك أوضحت مصادر الشبكة الأمريكية داخل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أن هؤلاء اللاعبين سيتواجدون في مباراة سلوفينيا الودية المقرر إقامتها 26 مارس الجاري.

ورغم أن رونالدو يبلغ من العمر 39 عاما، إلا أنه لا يزال يقدم مستويات مذهلة مع النصر، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بـ23 هدفا.

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