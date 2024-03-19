مسلسل قلع الحجر الحلقة 9 .. زوجة محمد رياض تطعنه بآلة حادة

شهد مسلسل "قلع الحجر" الحلقة 9 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يدخل حرازى "عبد العزيز مخيون" فى صراع مع العمدة فرماوى "محمد رياض" ولم بتنازل عن حرازى عن قراره بعد زواج ابنته الى ابن فرماوى.

بينما تقوم زوجة فرماوى الجديدة بطعنه بالسكين بعد أن تقام بتعذيبها حيث تقرر أن تنتقم منه وتهرب ولكنها لم تتكمن من الهرب بسبب رجال فرماوى.

أكدت الفنانة مني عبد الغني سعادتها بردود الافعال حول مسلسلها الجديد " قلع الحجر ، والذي يعرض علي مجموعة قنوات صدي البلد .

وقالت مني عبد الغني في تصريحات خاصة لصدي البلد : الشكل الذي ظهرت به الشخصية التي العبها داخل الاحداث كان بالاتفاق مع مخرج العمل حسني صالح ، فقد قررنا علي الا اظهر بمكياج ، نظرًا لانها سيدة طبيعية وبسيطة ، واكتفيت بوضع الكحل فقط .

وعن الاريحية في ارتداء الحجاب بالادوار الصعيدية تقول : الحجاب لايشكل بالنسبة لي عائق ولايورقني فى أي عمل ، فأنا العب ادوار الام وليس فتاة فى الجامعة ، لذلك لا أشغل تفكيري فى هذا الأمر ، بل أركز فى إداء الشخصية .

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.