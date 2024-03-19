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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ100 راجل الحلقة 9.. سمية الخشاب تنقذ سما إبراهيم من القـ.تل

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 9 تطور جديد فى الأحداث حيث وعدت مشيقة “سما إبراهيم لـ غالية ” سمية الخشاب" أنها ستساعدها وتعيد لها حقها، لكن تشك الأخيرة بها وتسألها هل أرسلها مهران لها؟ وتنفي مشيقة معرفتها بـ مهران لتطمئن لها غالية وتخبرها قصتها.

تحاول إحدى السجينات أن تقتل “مشيقة” لكن تستقيظ غالية وتحاول إنقاذها، وتدفع السجينة ليصطدم رأسها بالسرير، وأثناء هذا تستيقظ “مشيقة” وتمسك السجينة وتسألها من طلب منها أن تفعل هذا؟ وقبل أن تتحدث السجينة تتألم غالية من رأسها لتطلب لها “مشيقة” الطبيب.

يذهب عباس لـ عبد الله ويطلب منه أن يكون شاهدا على زواجه من طليقته لبني ليصمت عبد الله، وتطلب غالية من "مشيقة" أن تجد عمل لـ عبد الله لتوافق "مشيقة"، ليذهب صقر بطلب من زوجته “مشيقة” لـ عبد الله ويخبره أن يعمل معه ويكون أحد رجاله وأن يجلب عائشة والدة غالية ونوح للعيش معه ليوافق عبد الله.

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