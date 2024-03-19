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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد شوبير: ابني هيبقى فرض عين على الأهلي بمستواه.. فيديو

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، إنّ أيمن يونس لاعب الزمالك الأسبق أكثر مهاجم سجل أهدافا فيه، بواقع هدفين، وذلك في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور، لترد عليه مقدمة البرنامج مازحة: «هغلبه النهاردة». 

 

 أحمد شوبير: أنا إعلامي ووظيفتي هي أن أنقل الخبر


إلى ذلك، ردّ على اتهام الإعلامي محمد شبانة له بتسببه في إفشال صفقة انضمام حارس البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق محمد أبو جبل للأهلي حتى يجعل ابنه "فرض عين على الأهلي". 


وقال شوبير: «مصطفى شوبير هيبقى فرض عين وايد ورجل وكل حاجة بمستواه، لو حارس مرمى كويس هيلعب، مش كويس مش هيلعب». 


وواصل: «أنا إعلامي، ووظيفتي هي أن أنقل الخبر، والخبر الذي علمته هو أن أبو جبل وقع مع الأهلي وقلت ذلك، أين هو الخطأ، أنا بتاع انفرادات حتى لو على حساب ابني، مسربتش حاجة، وما حدث لا علاقة به بالمنتخب». 

شوبير احمد شوبير الزمالك بسمة وهبة العرافة

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