هل تدهورت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟ تفاصيل بالفيديو

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن الفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسكندرية قرر إجراء منظار على الرئة لمعرفة مدى استجابتها للعلاج وتشخيص الحالة بعد مرور 8 أيام من بدء مرحلة العلاج، وتحديد الخطوات المقبلة للتعامل مع حالته.

ويتوقع الفريق الطبي المعالج تحسن نتائج الحالة العامة للاعب احمد رفعت وكفاءة الرئة بصفة خاصة، رغم أنه لا يزال على جهاز الغسيل الكلوي، غير أن هناك تحسنا ملحوظا في وظائف الكبد، ومع ذلك من الأفضل استمرار اللاعب فى حالة النوم، وعلى أجهزة التنفس حتى لا يقاوم الأجهزة ويقاوم العلاجات.

وسبق وقال مصدر طبي إن هناك تحسنا ملحوظا فى حالة أحمد رفعت، وتم إجراء عدة فحوصات طبية للاطمئنان على سلامة جميع الأجهزة بعد فترة توقف القلب التي استغرقت قرابة الساعة ونصف، وتم الاطمئنان عليها باستثناء بعض الالتهابات فى الرئة التي نتجت عن طول فترة عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وهذا سبب استمرار احمد رفعت على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة لتنظيم عملية التنفس.

من جانبه كشف صلاح عقدة، مراسل «أون تايم سبورتس»، عن تطورات جديدة في حالة أحمد رفعت الموجود حاليًا في أحد مستشفيات الإسكندرية.

وقال صلاح عقدة، في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم»: ان حالة رفعت مستقرة بشكل كبير، وتم عمل منظار على الرئة وفي انتظار النتيجة المقرر ظهورها اليوم الثلاثاء، لكن هناك تحسنا بنسبة كبيرة عن الأيام الماضية».

كما اكد ان اللاعب مازال في حالة التخدير من قبل الأطباء، حتى لا يبذل جهدا كبيرا مما يؤثر عليه بالسلب.

وأهم ما كشف عنه مراسل أون تايم سبورتس، هو ان الدكتور أحمد المنشاوي أمسك بيد اللاعب من أجل معرفة درجة الإفاقة، وقال له: اضغط على يدي مرتين.. فاستجاب له اللاعب احمد رفعت مما طمأن الدكتور، ولكن رغم هذا التحسن، اللاعب ما زال على جهاز التنفس الصناعي.

وفي ذات السياق، قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر في تصريحات تليفزيونية ان هناك تحسن بطيء جدًا، ونتمنى في خلال الأسبوع المقبل أن يكون هناك تحسن أكثر في الرئة، وأن يتم سحبه من على جهاز التنفس الصناعي، لأن اللاعب ليس في غيبوبة، بل تحت تأثير الأدوية من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بشكل أسرع.

ووضح ان موضوع الكلى ليس مشكلة مطلقا، الأهم أن يتم استقرار التنفس وأن تستجيب الرئة للأدوية والعلاج، والأطباء بذلوا جهد كبير خلال الفترة الماضية، وندعو له بالشفاء.

وكشف وليد دعبس عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن طلب محمد صلاح نقل اللاعب أحمد رفعت لإنجلترا.

وقال ان البعض دائما ينسج أخبار خاطئة حول اللاعب، وأكد ان محمد صلاح نجم كبير وله قيمة كبيرة، ولكن خبر طلبه نقل رفعت إلى إنجلترا غير صحيح مطلقا، وهي روايات من الخيال.

وقال رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن النادي قادر على فعل أي شيء من أجل علاج اللاعب، ولو تم طلب أي شيء نقوم بجلبه فورا.

كما قال إن نادي مودرن فيوتشر قام بجلب أجهزة من خارج المستشفى على نفقة مودرن فيوتشر مثل جهاز الغسيل الكلوي، وكل شيء على نفقة النادي وذلك لأن أحمد رفعت ابن النادي وهذا واجبنا تجاه اللاعب، وهو أمر طبيعي لأننا كلنا عائلات مصرية وواجنبا دعم لاعبنا وعائلته في الظروف الحالية.

وأتم وليد دعبس تصريحاته قائلا: سنبذل قصارى جهدنا من أجل عودة اللاعب سالما إلى بيته وعائلته مرة أخرى.

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