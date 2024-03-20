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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كشف النقاب عن 4000 عام من الاستيطان البشري في فرنسا.. تفاصيل

صدى البلد

كشف علماء آثار في فرنسا عن موقع يعود إلى العصر الحجري الحديث يضم 63 عملية دفن ومئات المباني والتحف الأثرية من فترة استيطان بشري امتدت لنحو 4000 عام.

تم اكتشاف الموقع في كليرمون فيران ، وهي مدينة في منطقة أوفيرني بوسط فرنسا ، خلال أعمال بناء في الثمانينيات. ومع ذلك ، وفقًا لبيان مترجم صادر عن المعهد الوطني الفرنسي للبحث الأثري الوقائي (INRAP) ، لم يبدأ علماء الآثار أعمال التنقيب هناك إلا حتى مشروع توسيع للطريق السريع بدأ في عام 2019.

كشف التأريخ باستخدام الكربون المشع أن البشر زاروا المنطقة قبل 6000 قبل الميلاد ، خلال العصر الميزوليثي ، أو العصر الحجري المتوسط. لكن الغالبية العظمى من تأريخ الكربون المشع أظهرت أن الموقع استخدم طوال معظم العصر الحجري الحديث ، والمعروف أيضًا بالعصر الحجري الجديد. 

خلال هذا الوقت ، بدأ الناس في إنشاء مستوطنات والاعتماد على الزراعة ؛ يعود تاريخ بعض الفخار والمواقد والحفر المحفورة في الموقع إلى ما بين 4750 و 4500 قبل الميلاد.

كما اكتشف علماء الآثار مجموعة متنوعة من القبور ، معظمها عبارة عن "قبور حفر بسيطة" بدون أثاث. في هذه الحفر ، دفن الموتى في "وضعية مطوية" ، مستلقين على جوانبهم وركبهم مثنية.

 ومع ذلك ، وجد الباحثون العديد من القبور المبنية من الحجر الجاف (حجارة مكدسة بدون ملاط) والتي يُحتمل أنها كانت مغطاة بتلال ترابية. تحتوي هذه القبور على "ترتيبات معقدة ، تستوعب أحيانًا عدة أفراد" ، ويرجع تاريخها إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد ، وفقًا للبيان.

عثر الفريق أيضًا على توابيت حجرية ، أو قبور مصنوعة من ألواح صخرية طويلة. ويبدو أن الناس لم يعودوا يعيشون في الموقع بحلول هذا الوقت بل استخدموه كمقبرة.

بحلول الألفية الرابعة قبل الميلاد ، تم إدخال ممارسة الحرق ، كما هو موضح في قبرين منفصلين تحتويان على رواسب محروقة. وفقًا لتأريخ الكربون المشع للمباني المنزلية من هذا الوقت ، عاد الناس أيضًا إلى الموقع.

بالإضافة إلى عشرات المدافن ، كشف علماء الآثار عن العديد من القطع الأثرية القديمة. وشملت هذه "قطعة نادرة" مصنوعة باستخدام قطعة مصقولة من قرن الوعل والتي تم وضعها بشكل بارز على جمجمة بشرية ، وأوعية جنائزية كروية مكسورة أو "مضحاة" بشكل متعمد ، وأوعية فخارية ، وناب خنزير بري ربما تم ارتداؤه كسوار ، ورأس سهم من الصوان.

كما وجد الفريق فأسًا مثقوبًا برأسين يعود تاريخه إلى حوالي 3300 عام "بصناعة استثنائية." لقد تم نحته من صخرة متحولة تعرف باسم السربنتينيت ، والتي تم "كسرها عمدًا" إلى ثلاث قطع ، وفقًا للبيان.

تظهر الحفريات أن الموقع شهد "استيطانًا طويلًا للعصر الحجري الحديث" ، مع فجوات في الشغل وتغيير عادات الدفن.

وقال الفريق في البيان: "تظهر الممارسات الجنائزية والإيماءات تنوعًا واسعًا ، الأمر الذي سيتطلب تحليلًا مفصلاً لتتبع تاريخ هذا الموقع الرمزي لأوفيرني العصر الحجري الحديث".

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