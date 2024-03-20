عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم عبد العزيز يكشف مفاجأة عن فيلم الفيل الأزرق

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن هناك جزءا  ثالثا  من فيلم الفيل الأزرق بعد ٦ شهور.

وقال خلال حلوله ضيفا على بودكاست عمرو أديب Big Time:" الفيلم بدايته معي غريبة جدا تواصلت مع مروان حامد واخبرته اننا نريد ان نعمل سويا وبعد شهر ارسل لي رواية احمد مراد وجالي ذهول، وقالي تعمل الفيلم، فقولتله موافق، واحب ان انوه ان مروان فتح لي باب في التمثيل كنت بعيد عنه.

وتابع:" فوجئت ان الفيلم حقق ردوظ فعل قوية للغاية، وارقام في الايرادات لم تتحقق من قبل، وانا ارى ان الجمهور العربي هو البطل الحقيقي.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

لقاء الخميسي: رفضت فيلم احكي يا شهرزاد بسبب مشهد في السرير|فيديو

ناهد السباعي: أقدر أخش فيلم "حرام الجسد" مع واحد مرتبطة بيه


وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.


وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الفنان كريم عبد العزيز الفيل الازرق الفنانة اصالة فيلم الفيل الأزرق فيلم احكي يا شهرزاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

الجو متقلب.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

طارق مصطفي يكشف عن سبب رحيله إلى الوداد المغربي

ترشيحاتنا

دعاء اليوم العاشر من رمضان .. يفتح لك الأبواب المغلقة

تخفيضات كبيرة على السلع طول شهر رمضان.. خبر سار للمصريين

رئيس فيوتشر يكشف تطورات عاجلة في الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

5000 آلاف جنيه؟.. حقيقة فرض غرامة على الجلوس في كرسي غير محجوز بالقطارات

تدفقات الخير بالشهر الكريم| كيف جمعت مصر 17 مليار دولار في أسبوعين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض جمالها | شاهد

تدفقات الخير بالشهر الكريم| كيف جمعت مصر 17 مليار دولار في أسبوعين؟

أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ