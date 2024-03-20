مجددًا.. المقاومة في العراق تستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأربعاء، استهدافها لمطار بن جوريون الإسرائيلي بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة في بيان صادر عنها “استهدفنا فجر اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار بن جوريون في عمق الكيان الصهيوني”، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل

والاثنين الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

كما أكدت في الأسبوع الماضي استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بطائرات مسيرة.