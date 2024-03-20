تشجيع الحرف اليدوية.. اعرف إزاي تزوّد دخلك من خلال هذه الورش|تفاصيل

قال خالد عبد المجيد، مدير بالإدارة العامة لثقافة القرية، إننا لدينا 4 ورش نعمل عليها، ورشة خيامية وورشة التشكيل بالورق وورشة خرز وورشة فن تشكيلي، مضيفاً: "إحنا بنحاول نعمل جو نعرف الناس عن الحرف التراثية في القرية".





وأضاف «عبد المجيد» خلال تقرير خارجي لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أننا نريد تعليم الناس ونعطي لهم فكرة عن الشغل ومشاركين ومتفاعلين في المجتمع بالحرف.





وأشارت إحدى المشاركات، إلى أن هذا الشغل المعروض هو شغل أكثر من ملتقى مثل ملتقى أهل مصر، منوهة إلى أن الملتقى الأخير كان في شهر فبراير في منطقة الوادي الجديد.



