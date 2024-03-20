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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

في رمضان .. بضغطة
في رمضان .. بضغطة زر تعرفي كيف يمكن استخدام الذكاء الأصطناعي

 بمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكنك أن تحولي مطبخك إلى بيئة ذكية وعصرية وإحداث تغييرات كبيرة في كيفية الطهى، والتخطيط للوجبات وتحسين طرق تخزين الطعام  بجانب تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على سلامة المطبخ من الحرائق. 

1- الأفران الذكية 

لا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على مكبرات الصوت الذكية إذ  تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الأفران الذكية مثل: فرن Breville Smart Oven Air Fryer Pro في تحديد أفضل درجة حرارة والوقت المناسب للطهي  للحصول على أفضل النتائج وتقترح بعض الأفران التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على الكثير من طرق الطهي المناسبة و التعديلات في المكونات.

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2- الثلاجات الذكية

يمكن للثلاجات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عمل قوائم تسوق والقيام بإرسال إشعارات حول المخزون المنخفض من الأطعمة أو بعض الأطعمة التي انتهت صلاحيتها،وتواريخ انتهاء الصلاحية ويقلل الذكاء الاصطناعي أيضا من هدر الطعام و تقييم محتويات الثلاجة وضبط درجة الحرارة.

3- أنظمة الإضاءة الذكية 

تغيير أنظمة الإضاءة الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي" YANASO Control Smart LED " التحكم في الإضاءة الذكية عبر الأوامر الصوتية دون استخدام اليدين.

4-  شراء الطعام

يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء قوائم تسوق بناءً على متطلبات المُستخدم وذوقه على الجانب الآخر يحسن الذكاء الاصطناعي من سلامة المطبخ وآمنة.
تعزز أجهزة كشف الدخان الذكية والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي من سلامة المطبخ فهي تساعد في الكشف المبكر عن الحرائق، والقيام بإرسال التنبيهات لحظيًا، وويحسّن أمن وسلامة المطبخ، ويقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها أصحاب المنازل.

الأفران الذكية الثلاجات الذكية أنظمة الإضاءة الذكية بيئة ذكية استهلاك الطاقة سلامة المطبخ

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