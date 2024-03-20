عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يعلن خضوع تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة..تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خضوع تيبو كورتوا لعملية جراحية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"ريال مدريد يعلن خضوع تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

 

كشف ريال مدريد رسميا، عن تعرض حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة خطيرة على مستوى الركبة.

كان كورتوا قد عاد مؤخرا، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرض لها مطلع الموسم الجاري.

وأصدر ريال مدريد، بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا، تبين أنه يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

 

 

وأضاف بيان الريال: "وقعت الإصابة خلال تدريبات اليوم".

ولم يكشف ريال مدريد عن المدة المتوقعة لغياب حارسه الأساسي، ولكن بالتأكيد فإنه لن يلحق بأي مباراة هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كورتوا غادر مران ريال مدريد وهو يبكي.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

استبدال صمام.. عملية جراحية في قلب سعد الحريري بباريس

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

بهذه العبادة دخل أحد الصحابة الجنة.. احرص عليها قدر المستطاع

راجعة من درس القرآن.. علقة موت لقهوجي حاول تجريد طفلة من ملابسها

مدير مبيعات شركة أدوية يستولى على عقاقير طبية بقيمة 28 مليون جنيه

خاص| تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ