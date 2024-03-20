"ستكون عبرة لباقي الأغبياء".. روسيا تتوعد فرنسا حال إرسال قوات إلي أوكرانيا

توعد رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، فرنسا في حال قامت بإرسال قوات إلى أوكرانيا؛ مؤكدا أنها ستلقى "مصير قوات كييف وتتحول إلى أهداف أولوية في حرب مجيدة جديدة".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، كتب مدفيديف: "قد يكون من المفيد أن يرسل الفرنسيون المضطربون بضعة أفواج من قواتهم إلى أوكرانيا النازية، فإخفاء هذا العدد من العسكريين لن يكون سهلا، وبالتالي فإن مسألة القضاء عليهم ستكون سهلة، ومهمة للغاية".

وأضاف ميدفيديف: "من المفيد إرسالهم إلى أوكرانيا إذ سيستحيل بعدها إخفاء الأعداد الكبيرة من توابيت الجنود الفرنسيين المحترفين القادمة من دولة أجنبية، وسيتعذر على باريس حينها الكذب والادعاء بأنهم مرتزقة اتخذوا قرار موتهم بأنفسهم".

وتابع: "أما بالنسبة للديوك من القيادة الفرنسية فسيكون ذلك بمثابة المقصلة لهم، إذ سيقطعهم إربا أقارب القتلى الذي سيطالبون بتفسير مصير أبنائهم، كما ستفضح هذه الخطوة باريس أمام المعارضة التي قيل لها إن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا، كما ستكون هذه الخطوة عبرة لباقي الأغبياء في أوروبا".

وفي وقت سابق، سعى الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون لحشد إجماع غربي على إرسال قوات أطلسية إلى أوكرانيا؛ مؤكدا ضرروة "فعل كل شيء لمنع انتصار روسيا"؛ إلا أن دولا غربية عديدة ومختلف القوى السياسية في فرنسا انتقدت دعوته هذه وترفض إرسال أي قوات إلى أوكرانيا خشية من التصعيد.