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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان ينظم مبادرة "مطبخ المصرية" بقرى "حياة كريمة"

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بقرى (حياة كريمة ). 

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى والإستفادة منه لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافي للأهالى والمواطنين.

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ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تحت رعاية محافظ أسوان جارى مواصلة فعاليات مبادرة " مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركزى إدفو وكوم أمبو.

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، إضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر احتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب. 

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