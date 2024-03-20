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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عملية جراحية لنجم ريال مدريد تمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا

كورتوا
كورتوا

خضع الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة، من أجل معالجة تمزّق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، وفق ما أعلن فريقه ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وقال ريال، في بيان مقتضب: «خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة، اليوم، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، تحت إشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد. وسيبدأ كورتوا عملية تعافيه في الأيام المقبلة».

ومُني كورتوا (31 عاماً) بانتكاسة جديدة، الثلاثاء، بعد تعرّضه لهذه الإصابة، خلال تدريبات فريقه، وهو الذي غاب عن الملاعب منذ أغسطس  الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، قبل أن يعود إلى التمارين في الأسابيع القليلة الماضية.

ومن غير المرجح أن يعود كورتوا إلى ريال قبل نهاية الموسم الحالي، ولن يكون بالتأكيد بصحبة منتخب بلاده في «كأس أوروبا»، المقررة الصيف المقبل، في ألمانيا، بعدما حسم هذه المسألة بنفسه.

وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على حساب كيبا أريسابالاغا، المُعار من تشيلسي الإنجليزي.

ويتواجه ريال مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب، في ربع نهائي «دوري أبطال أوروبا»، بعدما أوقعتهما القرعة معاً، وذلك في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1 - 1، قبل أن يحقق الـ«سيتيزينس» انتصاراً كاسحاً في الإياب على أرضهم برباعية نظيفة.

ويسير ريال بثبات نحو استعادة لقب «الدوري الإسباني» من جاره اللدود برشلونة، إذ يتصدر بفارق 8 نقاط عن النادي الكاتالوني، قبل تسع مراحل على نهاية الموسم.

كورتوا الغضروف ريال مدريد الدوري الإسباني

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