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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

ما زال اختفاء الأميرة كيت ميدلتون حديث العالم خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الجراحة التي خضعت لها في البطن، واختفائها عن الأنظار حتى عن موظفي القصر الملكي، مما أدى إلى انتشار العديد من الأقاويل والأشاعات حول وفاتها في ظل الصمت الذي تتبعه العائلة المالكة منذ بداية انتشار التكهنات حول مصيرها.

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كما جرى تحقيق عاجل الكشف عنه خلال الساعات الماضية، والذي تم في العيادة التي خضعت فيها الأميرة كيت ميدلتون لعملية جراحية، بعدما حاول الموظفون الوصول إلى سجلاتها الطبية الخاصة، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

كما حاول أحد الموظفين الوصول إلى الملاحظات حول الأميرة أثناء تواجدها وعلاجها في عيادة لندن الخاصة في يناير الماضي، بعد أن دخلت لإجراء عملية جراحية في البطن.

 

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