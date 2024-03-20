حيرت العلماء.. حيتان بيلوجا تغير شكل رأسها للتعبير والتواصل

كشف الباحثون، عن أن حيتان بيلوجا (الحيتان البيضاء) تغيّر شكل رأسها للتعبير عن نفسها والتواصل مع بعضها البعض.

وتعتبر تلك الحيتان المسننة الوحيدة المعروفة التي تقوم بهذا السلوك ، ويأمل العلماء الآن في فهم دور هذا السلوك الفريد في تفاعلاتها الاجتماعية.

تستخدم العديد من الثدييات تعابير الوجه للتواصل بالعاطفة والنية ، لكن حيتان الأسنان تفتقر إلى تعبيرات الوجه بشكل كبير.

على الرغم من وجود عضلات في وجهها ، إلا أن تقلصاتها تكون مخفية تحت طبقة سميكة من الجلد المطاطي، بالمقارنة، تمتلك الرئيسيات والكلاب والخنازير والحيوانات الأخرى المعروفة بالتواصل باستخدام وجوهها جلداً شديد المرونة.

وفقًا لدراسة جديدة نشرت في دورية Animal Cognition في الثاني من مارس ، فإن حيتان بيلوجا (Delphinapterus leucas) تتغلب على هذه العقبة عن طريق تغيير شكل "البطيخة" - وهي النتوءات البصلة الموجودة في مقدمة رؤوسها - للتواصل مع الحيتان الأخرى.

تتكون هذه النتوءات من أنسجة دهنية ومن المعروف أنها تضخم الإشارات السمعية التي تعد مفتاحًا للتفاعلات الاجتماعية للحيتان، لكن العلماء وجدوا أنها قد تعمل أيضًا كإشارات بصرية.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "يبدو أن أشكال البطيخة تعمل كعروض مرئية ، مع بعض خصائص الاتصال المتعمد.

هذه القدرة يمكن أن تؤدي إلى فوائد تكيفية لحيتان البيługa ، بالنظر إلى بنائها الاجتماعي المعقد ونظام التزاوج الذي يُفترض بأنه يركز على اختيار الإناث للرفيق قبل التزاوج."

عندما يتم تسطيح البطيخة ، فإنها تنضغط لأسفل ، مما يزيل الانحناء في الأعلى، وعندما يتم رفعها ، فإنها تمتد فوق الجمجمة ، لتظهر أطول مما تبدو عليه عندما تكون مسترخية.

وعندما يتم الضغط على البطيخة ، فإنها تسطح على طول الجزء العلوي من الجمجمة. وعندما يتم دفعها ، فإنها تمتد للأمام فوق الفك العلوي. وخلال نمط الاهتزاز ، فإنها تتأرجح ذهابًا وإيابًا.

في المجمل ، لاحظ الباحثون 2570 تعبيرًا عن هذه الأشكال في عينة الدراسة - اثنين من الذكور واثنتين من إناث حيتان البيługa في Mystic Aquarium في كونيتيكت.

وتم إجراء ملاحظات إضافية في MarineLand Canada في أونتاريو. تحدث التغييرات في شكل البطيخة في الغالب في سياقات اجتماعية تتراوح بين اللعب والغرام إلى العدوانية ، على الرغم من أنها تحدث أيضًا في سياقات غير اجتماعية.