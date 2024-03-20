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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: المشروعات التنموية تستهدف تطوير الخدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء

صدى البلد

وجه محافظ أسيوط عصام سعد بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بالمراكز والقرى وما وصلت إليه من مراحل العمل وآخر المستجدات الخاصة بهذه المشروعات سواء ضمن الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري أو برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وغيرها.

ولفت المحافظ إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم وتطوير الخدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء في القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وهو ما يظهر جليًا في مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر المنفذة في نطاق المحافظة 

وأوضح أن تلك المشروعات تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.


وفي هذا الإطار قام علاء بدران سكرتير عام المحافظة بتفقد موقع إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر بتكلفة 95 مليون جنيه تمويلاً من البنك الدولي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويضم أقساما للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات.

ومن المقرر انتهاء الأعمال بالسوق خلال شهر أكتوبر المقبل؛ لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة.

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