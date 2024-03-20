ماتت من الجوع.. امرأة أمريكية تترك ابنتها الرضيعة وحدها 10 أيام

حكم على أم بالسجن مدى الحياة بعد وفاة طفلتها الرضيعة التي تركتها وحيدة في المنزل لمدة 10 أيام أثناء ذهابها إلى عطلة.

واعترفت كريستل كانييلاريو (32 عامًا) الشهر الماضي بالقتل وإساءة معاملة الأطفال في وفاة ابنتها جايلين.

وأفادت السلطات بأن كانييلاريو تخلت عن طفلتها “جايلين” في منزلهما بمدينة كليفلاند بينما كانت تقضي عطلة تحت أشعة الشمس في ديترو وبورتوريكو في يونيو 2023.

وعند عودتها بعد 10 أيام ، وجدت كانييلاريو ابنتها لا تتنفس واتصلت برقم الطوارئ .

وعثر المسعفون على الرضيعة "مجففة بشدة" ولا تتنفس وأعلنوا وفاتها بعد وقت قصير من وصولهم.

وأجرى مكتب الطب الشرعي بمقاطعة كاياهوغا تشريحًا للجثة وأكد أن الوفاة نجمت عن الجوع والجفاف الشديد.

وكشفت صور مرحة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكانييلاريو على ما يبدو أنها تقضي وقتًا ممتعًا على ساحل بورتوريكو ، بعد ثلاثة أيام من تركها ابنتها لتموت جوعًا.

وكان تعليق الصورة باللغة الإسبانية: "الوقت الذي نستمتع به هو الوقت الحقيقي الذي نعيشه".

وأخبر قاضي محكمة مقاطعة كليفلاند بريندان شيهان كانييلاريو بأنها ارتكبت "الخيانة الكبرى" بحق ابنتها.

وقال شيهان: "كما لم تسمحي لجايلين بالخروج من حصرها ، كذلك يجب أن تقضي بقية حياتك في زنزانة بدون حرية. والفرق الوحيد هو أن السجن سيقدم لك على الأقل الطعام والشراب اللذان حرمتها منهما ".

وفي جلسة النطق بالحكم ، ادعى محامي كانييلاريو أنها تعاني من الاكتئاب ومشاكل متعلقة بالصحة العقلية ، على الرغم من اعترافه بأنها كانت "أسوأ حالة إهمال لأبوة يمكن تخيلها".

وخاطبت كانييلاريو المحكمة يوم الاثنين قائلة: "هناك الكثير من الألم الذي أشعر به فيما يتعلق بفقدان طفلتي ، جايلين".