عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماتت من الجوع.. امرأة أمريكية تترك ابنتها الرضيعة وحدها 10 أيام

صدى البلد

حكم على أم بالسجن مدى الحياة بعد وفاة طفلتها الرضيعة التي تركتها وحيدة في المنزل لمدة 10 أيام أثناء ذهابها إلى عطلة.

واعترفت كريستل كانييلاريو (32 عامًا) الشهر الماضي بالقتل وإساءة معاملة الأطفال في وفاة ابنتها جايلين. 

وأفادت السلطات بأن كانييلاريو تخلت عن طفلتها “جايلين” في منزلهما بمدينة كليفلاند بينما كانت تقضي عطلة تحت أشعة الشمس في ديترو وبورتوريكو في يونيو 2023.

وعند عودتها بعد 10 أيام ، وجدت كانييلاريو ابنتها لا تتنفس واتصلت برقم الطوارئ . 

وعثر المسعفون على الرضيعة "مجففة بشدة" ولا تتنفس وأعلنوا وفاتها بعد وقت قصير من وصولهم.

وأجرى مكتب الطب الشرعي بمقاطعة كاياهوغا تشريحًا للجثة وأكد أن الوفاة نجمت عن الجوع والجفاف الشديد.

وكشفت صور مرحة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكانييلاريو على ما يبدو أنها تقضي وقتًا ممتعًا على ساحل بورتوريكو ، بعد ثلاثة أيام من تركها ابنتها لتموت جوعًا. 

وكان تعليق الصورة باللغة الإسبانية: "الوقت الذي نستمتع به هو الوقت الحقيقي الذي نعيشه".

وأخبر قاضي محكمة مقاطعة كليفلاند بريندان شيهان كانييلاريو بأنها ارتكبت "الخيانة الكبرى" بحق ابنتها.

وقال شيهان: "كما لم تسمحي لجايلين بالخروج من حصرها ، كذلك يجب أن تقضي بقية حياتك في زنزانة بدون حرية. والفرق الوحيد هو أن السجن سيقدم لك على الأقل الطعام والشراب اللذان حرمتها منهما ".

وفي جلسة النطق بالحكم ، ادعى محامي كانييلاريو أنها تعاني من الاكتئاب ومشاكل متعلقة بالصحة العقلية ، على الرغم من اعترافه بأنها كانت "أسوأ حالة إهمال لأبوة يمكن تخيلها".

وخاطبت كانييلاريو المحكمة يوم الاثنين قائلة: "هناك الكثير من الألم الذي أشعر به فيما يتعلق بفقدان طفلتي ، جايلين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

الإسماعيلي ينفي حصول البنيني أموسو على راتب 6 أشهر بسبب خطأ إداري

كسور وجروح .. غموض يحيط بالعثور على جثة شاب في مقابر أكتوبر

دفنوهم أحياء .. القسام تعلن تدمير فتحة نفق على جنود إسرائيليين في خانيونس

الراقصة بدرة : موجودة في مصر عشان أعمل فلوس

المرشد الأعلى الإيراني يكشف أهداف إنشاء محاور المقاومة في المنطقة

صراخ وضحك هستيري من الراقصتين «بدرة وجوهرة» بعد رؤية كلب رامز جلال|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

انخفاض أسعار السيارات الجديدة| ماذا فعل التجار؟.. وهذا ما يحدث بسوق الجمعة

ملامح مختلفة.. إسعاد يونس تصدم متابعيها | شاهد

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ