محافظ الدقهلية: حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

قال محافظ الدقهلية ، الدكتور أيمن مختار، إن الوحدات المحلية بعدة مدن ومراكز بالمحافظة قامت بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي للبناء المخالف حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

واشار في الوقت ذاته إلى أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.



جاء ذلك عقب اطلاعه على تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا والمنزلة ونبروه وميت سلسيل بشأن الإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وأشار التقرير إلى أنه في مركز ومدينة المنصورة تم إزالة 3 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بالبناء لاسوار بالبلوك الابيض علي مساحات مختلفة، حيث كانت الحالة الاولي على مساحة 120 مترا مربعا والحالة الثانية على مساحة 150 مترا مربعا والحالة الثالثة على مساحة 175 مترا مربعا بقرية كوم الدربي كما تم إزالة حالة تعد علي ارض زراعية أخرى على مساحة 180 مترا مربعا بقرية شاوة، كما تم متابعة أعمال فحص تراخيص البناء الصادرة للبناء علي الطبيعة بعدد من قرى المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وفي مركز ومدينة طلخا تم ازاله وفك شده خشبية لدور رابع علوي بقرية الطويلة وكذلك إزالة أعمده مخالفة وجزء من صب سقف دور رابع بتقسيم بهاء بنطاق المدينة.

وفي المنزلة تم ازالة وفك شده خشبية مخالفة لصب سقف خرساني بقرية العامرة التابعة للوحدة المحلية بالفروسات كما تم ازالة مخالفة بصب سملات خرسانية داخل دوار بقرية الإصلاح.

وفي نبروه تم إزالة سور بالسدة والطوب البلوك الأبيض على مساحة 2000 متر بقرية نشا وتم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية في قرية عزبة كبريت التابعة للوحدة المحلية في بهوت مركز نبروه.

وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قالت المهندسة رابحة دياب رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات.