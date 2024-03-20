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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أسترالي يضحي بنفسه لحماية أطفاله من أفعى سامة.. ما القصة؟

صدى البلد

توفي أب أسترالي مجتهد بعد تعرضه للدغة من قبل أفعى بنية اللون بينما كان يحاول إبعاد الافعى السامة من حضانة أطفال تقع في شمال كوينزلاند.

تم استدعاء المسعفين إلى منزل في ديريجون ، تاونزفيل ، حوالي الساعة 3 مساءً يوم الثلاثاء بعد تعرض جيرمي بروكس (47 عامًا) للدغات متعددة في ذراعه اليسرى.

تم نقل السيد بروكس - الذي دخل في سكتة قلبية قبل وصول المسعفين - إلى المستشفى في حالة حرجة ، حيث توفي لاحقًا.

ووفقًا للتقارير، يُعتقد أن السيد بروكس كان يقوم بإبعاد الأفعى - التي يعتقد أنها أفعى بنية شرقية - من حضانة أطفال بعد أن اتصل به أحد أقاربه. 

لم يكن السيد بروكس متخصصًا في التعامل مع الأفاعي أو إبعادها.

بعد أن تعرض للدغة ، وقبل أن تظهر عليه أعراض خطيرة ، تمكن السيد بروكس من قيادة السيارة إلى منزله لإخبار زوجته ، وكان الأفعى لا يزال في حقيبة.

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