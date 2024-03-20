تحطم ذراع امرأة خلال مباراة ريست مع رجل

تحطمت ذراع امرأة بريطانية بعد دخولها في منافسة عضوية مع شخص غريب تمامًا - ولا تزال تعاني من آلام بعد مرور عام.

كانت ديزي جونسون (24 عامًا) من لندن تحتفل بعيد الفصح مع أصدقائها عندما قررت تحدي رجل في منافسة عضوية قوية.

أصيبت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا بكسر لولبي في العضد ، وهو عظم في الجزء العلوي من الذراع يتصل بالكتف ، وعانت من آلام شديدة في الأيام التالية.

قالت: "دار حديث حول موضوع صالة الألعاب الرياضية وأصغيت باهتمام شديد. أدى هذا إلى منافسة ودية بعد أن صرحت بأنني ، من المفارقات ، "يمكن أن أفوز على أي شخص في مباراة عضوية". شعرت ذراعي وكأنها ذراع دمية متحركة في هاري بوتر!

بدأ الألم يزداد مع اختفاء الأدرينالين، ثم احتاج العضد إلى إعادة الت manipulation مما كان مؤلمًا للغاية!"

كانت ديزي تحتفل بعيد الفصح مع أصدقائها في الحانة المحلية عندما جاء غريب تمامًا من طاولة قريبة وتحدث مع المجموعة - وبمجرد ذكر صالة الألعاب الرياضية ، قررت الانضمام إلى الحديث.

قادهم الحديث إلى تحدي ديزي للرجل الغريب في مباراة عضوية ، وهي على ثقة تامة بأنها ستنتصر عليه ، وبدأ الاثنان معركتهما على الطاولة.

بشكل صادم ، انكسر ذراع ديزي في منتصف المبارزة ، مع صوت طقطقة لا لبس فيه ، وتم نقلها بسرعة إلى المستشفى.

أمضت أربعة أيام هناك ، بعد إعادة كسر ذراعها إلى مكانها والتعافي بمساعدة المسكنات.

عشيقة اللياقة البدنية عادة تقضي معظم وقتها في صالة الألعاب الرياضية ، ولكن مع ذراعها المكسورة ، لم يكن ذلك ممكناً ، وأمضت الأشهر التالية في محاولة استعادة قوتها.

في البداية ، كانت تركز بشكل أساسي على مناطق أخرى من صالة الألعاب الرياضية ، بينما كانت ذراعها في حبالة ، وعندما أصبحت جاهزة ، بدأت في محاولة إعادة ذراعها إلى التعافي.

ومع ذلك ، وبعد مرور عام ، لا تزال تشعر بأن ذراعها لم تتعافى تمامًا وتقول في الواقع إنها "مشوهة قليلاً" و "أقصر" من ذراعها الأخرى - لكنها لا تزال مصممة على العودة إلى المسار الصحيح.

وقالت: "في ذلك الوقت ، اعتقدت أنني قد خلعت مفصل مرفقي فقط ، وكنت مقتنعة بأنه بمجرد أن يعيدها أحدهم إلي ، يمكنني العودة إلى الحانة!"