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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: لا تهاون مع ظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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جاء ذلك خلال متابعته لجهود المراكز والمدن والأحياء في الحملات  المكبرة لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة فقامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بضبط 3900 صاروخ ورئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بضبط 1157 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الأطفال والشباب المراكز والمدن المدن والأحياء دراسات العليا والبحوث رئاسة مركز ومدينة السنطة دكتور طارق رحمى

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