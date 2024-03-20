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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 10.. حصار قلعة آلموت وخطة حسن الصباح لإنقاذ رجاله وأسرته

صدى البلد

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الحشاشين،  انطلاق حصار قلعة آلموت من قبل جيش السلطان ملك شاه. 

 

وخلال الأحداث اشتد الحصار على حسن الصباح وجماعته التي ضعفت قوتها بسبب قلة الطعام ومحاولته لتقسيم المؤن لتكفي مدة طويلة. 

 

في الوقت نفسه حاول حسن الصباح إضعاف قوة جيش السلطان وسمم مياه النهر لقتلهم، وفي نهاية الحلقة وضع خطة الدفاع.

 

باغت رجال حسن الصباح جيش السلطان في نهاية الحلقة وأغدقوا عليهم سهام النيران بعد خطبة قوية من القائد يعدهم فيها بالجنة. 

 

 

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

قصة مسلسل الحشاشين 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين أحمد عبد الوهاب حسن الصباح سارة الشامي عبدالرحيم كمال

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