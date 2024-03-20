عروض «الحكايات» في ليالي الجزويت الرمضانية على مسرح «ستوديو ناصيبيان».. غدا

يقام عرض "الحكايات" في مركز الجزويت الثقافي، غدا الخميس، في أول يوم من "ليالي جيزويت القاهرة الرمضانية"، مع ليلة حكي، في "بيت الحواديت"، لقصص واقعية لأهل بيت الحواديت، والخاصة بعلاقتهم مع الأم، وذلك بمسرح ستوديو ناصيبيان.

وعروض "بيت الحواديت" هو مشروع فني معني بصناعة الحكايات بشكل عام والحكايات الشخصية بشكل خاص.

وقدم "بيت الحواديت" - منذ بداياته - العديد من المشروعات في التدريب على الكتابة والأداء، وكذلك شارك في صناعة برامج تليفزيونية وتقديم محتوى يهتم بالحكايات على السوشيال ميديا وعلى خشبات المسرح.