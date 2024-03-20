عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

ريهام المهدي
ريهام المهدي

لا تزال حياة كريمة تؤكد للجميع مهما طال الوقت أنها كريمة قولآ وفعلا، فاليوم كنت من سعداء الحظ أن أكون شاهدة على مشهد قد يبدو للجميع أنه معتاد من خلال نشرات الأخبار وعناوين الصحف القومية ولكن بالخوض والتأمل بتفاصيله، فأبدًا ما كان لنا أن ندركه و لم يكن من المتوقع لنا أن نراه.

أطلقت مؤسسة حياة كريمة اليوم فعاليات قوافل السعادة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بمشاركة وزارة الثقافة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والأزهر الشريف.

شعوب العالم تحتفي بيوم الـ 20 من مارس من كل عام تحت عنوان " اليوم العالمي للسعادة " ، بعد أن  أقرته منظمة الأمم المتحدة منذ عام 2013 ، ولعل السبب في اختيار منظمة الأمم المتحدة لهذا اليوم تحديدا يرجع إلي أنه ذات  اليوم الذي يبدأ فيه فصل الربيع فلكيا ، وهنا نستطيع أن نستشعر من الوهلة الأولي أن الغاية والهدف من تحديد هذا اليوم هي بث روح الأمل والفرح وترسيخ الطاقة الإيجابية

بما يؤكد تفعيل مبدأ العدالة الإجتماعية  علي أرض الواقع بشكلٍ فعلي ، وحقيقة  هذا هو ما قامت به حياة كريمة بوجه عام ورأته بالأطفال بوجه خاص،  فقد نقشت أيادي متطوعي حياة كريمة أو الجدعان كما يطلق عليهم خطوط البهجة والسعادة على وجوه الأطفال الذين سرعان ما ذهبوا لمركز شباب قرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر قبل أمهاتهم وهم في حالة من الترقب المختلط بالفرحة لرؤية القافلة وهي تجوب داخل شوارع القرية وسط الأغاني وإغداق الهدايا  ثم تعود مرة أخرى وتستقر داخل مركز الشباب لتعقد لهم الورش الفنية والثقافية وتشاركهم برسم وتلوين اللوحات الفنية إضافة إلى تنظيم الألعاب الميدانية.

إضافة إلى ما قام به منظمو القافلة من رسم البهجة على وجوه الأطفال لعلم مصر بالألوان الفسفورية  وما بين ضحكات وألعاب ارتفعت الضحكات لأرى بنهاية اليوم بريق الأمل يشع ممزوجا بالهوية الوطنية  داخل عيون أهالي القرية، هنا انتهت مهام عملي لينتهي وقتي المحدد داخل القرية لكن تظل هذه المشاهد كنزا ثمينا أحاول جاهدة الاحتفاظ به وسط ما ألاقيه  من زخم بأحداث يومي وبالفعل أثناء رحلة العودة  أغمضت عيني واسترجعت ما رأيت من لحظات لأجد أنني ڨد امتلكت رصيدا لا بأس به من ذكرى أيقظت بداخلي روح الأمل والسعادة الحقيقية ولعل هذا هو السبب الذي دفعني أن أكتب تلك الكلمات الآن لتظل شهادتي شاهد حق ينشر فحوى رسالة قامت بها حياة كريمة بالقرى المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

موضوعات متعلقة

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

ترشيحاتنا

ما اعتدت قط |مفتي الجمهورية : كل حروب مصر بدافع استرداد الكرامة

85 ديلر.. الشرطة تداهم أوكار مروجي المخدرات قبل العيد بالإسكندرية

لا حياة في غزة| السبب الأساسي لاقتحام مستشفى الشفاء.. ومفاجأة بشأن الهدنة

أسد التجمع.. فيديو يفجر مفاجأة صادمة حول شبل القاهرة الجديدة.. فيديو

الولد رجلة اتكسرت.. شخصان يلهوان بعبوة غاز يتسببان في كارثة

باحث في العلاقات الدولية: هناك اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن عملية التوسع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

بعد حادث مميت.. فورد أمام المحكمة بسبب نظام القيادة الذاتية في موستانج

بمجوهرات مبهرة.. نانسي عجرم تثير الجدل عبر انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

شوية ويتقطع |فستان بدرة يضعها في مأزق مع رامز جاب من الآخر

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ