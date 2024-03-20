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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسرة مونتيرة عتبات البهجة تستقبل عزاءها بمسجد النور

صدى البلد

 

 

 

تستقبل أسرة الراحلة زينة مطاوع، منتيرة مسلسل عتبات البهجة بمسجد النور في المعادي، وسط حالة من الحزن الشديد


ورحلت المونتيرة الشابة زينة مطاوع، عن عالمنا أول أمس الاثنين، بعد صراع دام طويلًا مع مرض السرطان اللعين، وبعد انتهائها من تصوير مسلسل عتبات البهجة.

وسيطرت حالة من الحزن على فريق عمل مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، بعد وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع.

 

وحرص فريق مسلسل عتبات البهجة، على نعي المونتيرة زينة مطاوع، حيث كتب السيناريست مدحت العدل على حسابه بموقع انستجرام عبر خاصية الاستوري: إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

وتخرجت زينة مطاوع في المعهد العالي للسينما قسم المونتاج، وتوفيت في العشرينات من عمرها، إذ كانت تعاني من مرض السرطان اللعين، وتخضع لجلسات


وعلى الرغم من مرضها وشدة الآلام التي كانت تعاني منها، كانت تمارس المونتيرة زينة مطاوع عملها خلال الأيام الأخيرة في حياتها، حيث أنها كانت تعمل كمونتيرة هواء، داخل لوكيشن التصوير، ومن ضمن مساعدين المونتير، وأغلب الوقت كانت تعمل من منزلها نظرًا لمرضها.

 


المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشامإسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

 

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

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IMG_20240320_222626
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Screenshot_2024-03-20-22-25-59-15

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