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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جاموس عملاق تايلاندي | سعره يعادل 5.7 ألف برميل نفط ..فيديو جراف

اشهر جاموس بتايلاند
اشهر جاموس بتايلاند

أصبح كو،  الجاموس التايلاندي البالغ  وزنه 1,5 طن، مشهوراً في تايلاند خلال الفترة الاخيرة، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنحاء العالم. 

جاء ذلك بسبب  بيع الجاموس بسعر غير متوقع كسر الأرقام القياسية للأسعار، وعادل سعره حوالي ٥٠٠ جهاز هاتف ايفون ١٥. 

كو الجاموس الضخم، واسمه الكامل كو موانغ فيت، معروفا في الأوساط الزراعية التايلاندية كحيوان للتكاثر، لكن بيعه بسعر مرتفع عزز شهرته.

ويبلغ طول الجاموس الضخم الصغير الأمهق 1,8 متر، وهو من مقاطعة فيتشابوري في غرب تايلاند ، ويبلغ من العمر أربع سنوات، ويزن حوالي ثلاثة أضعاف متوسط وزن أقرانه.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل بيع اشهر جاموس بتايلاند  و كيف حطم سعره الارقام القياسية ….

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