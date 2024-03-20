بلينكن ونظيره السعودي: يجب استمرار الشراكات الإقليمية لإيصال المساعدات إلى غزة وحل الصراع

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على أهمية استمرار الشراكات الإقليمية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وحل الصراع في نهاية المطاف.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان له، ناقش وزيرا الخارجية "الحاجة الملحة لحماية جميع المدنيين في غزة" وزيادة تدفق المساعدات على الفور.

وجاء في البيان أن بلينكن أكد التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لـ إسرائيل.

ويعمل المسؤولون الأمريكيون منذ أشهر على إرساء الأساس لمثل هذا "السلام المستدام"، مع فكرة أن هذا يسهل التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وفي رحلاته الأخيرة إلى المنطقة، شدد بلينكن على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات “صعبة” والتحرك نحو حل الدولتين.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.