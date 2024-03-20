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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي لحقوق الإنسان يرحب بقرار قاضي التحقيق المنتدب لقضية التمويل الأجنبي

القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان

قال محمود بسيوني، كاتب صحفي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بقرار قاضي التحقيق  المنتدب للقضية المعروفة بالتمويل الأجنبي، مضيفاً أن هذا تحرك إيجابي من جانب قضاه التحقيق ووزارة العدل.

وأضاف « بسيوني » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن هذا التحرك الإيجابي يعطي دفعة قوية للمجتمع المدني ويؤكد ثقة المتابعين بالتحرك الإصلاحي الذي حدث في مصر.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن 85 مؤسسة ومنظمة تم اتهامهم في هذه القضية.
 

القومي لحقوق الإنسان التمويل الأجنبي

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