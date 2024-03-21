الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 3 شبكات تروّج للصواريخ البالستية الإيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 شبكات مشتريات تابع لـ إيران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عبر منصة إكس، أن المنصات الثلاثة تدعم انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تغذي الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على أربع شركات مقرها إيران وهونج كونج لتوفير المواد والتكنولوجيا لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية وعلى شركة مقرها هونج كونج لبيع السلع الإيرانية.

أوضحت الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة إلكترونية ضارة ضد البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الإخبارية.