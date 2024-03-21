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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رامات 16 جيجا وسعر رخيص..أحدث موبايل OnePlus ينافس العمالقة

رامات 16 جيجا وسعر
رامات 16 جيجا وسعر رخيص..أحدث موبايل OnePlus ينافس العمالقة

أدخلت OnePlus مؤخرًا طرازًا جديدًا إلى تشكيلة 12R الخاصة بها، يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن سعة تخزين أكبر دون سعر باهظ. يبلغ سعر أحدث إضافة، وهي نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت من هاتف OnePlus 12R، 42999 روبية هندية.

 يتناسب هذا الطراز تمامًا بين إصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت الأولي وطراز 16 جيجابايت + 256 جيجابايت المتطور، حيث يوفر خيارًا متوسطًا للمشترين.

يتميز هاتف OnePlus 12R بشاشة AMOLED منحنية الحواف بحجم 6.78 بوصة مع حماية Gorilla Glass Victus 2 ومستشعر بصمة داخل الشاشة. توفر الشاشة دقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة. يعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة OxygenOS 1 ويوعد بثلاثة ترقيات رئيسية لنظام التشغيل Android وأربع سنوات من تحديثات الأمان.

يعمل هاتف OnePlus 12R بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، إلى جانب ذاكرة RAM من نوع LPDDR5x، ويوفر سعة تخزين UFS 3.1. يحتوي على بطارية 5500 مللي أمبير مع دعم شحن 100 وات. للتصوير، يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وإعداد كاميرا ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (Sony IMX890) ، وعدسة عريضة للغاية 8 ميجابكسل ، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل. تشمل الميزات الإضافية مكبرات صوت مزدوجة، وجهاز إرسال IR، و NFC، وهيكل حاصل على تصنيف IP65.

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