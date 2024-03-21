إحساس بالنشوة والشجن..أحمد الرافعي يروي أحداث مسلسلي الحشاشين وامبراطورية ميم

قال الفنان أحمد الرافعي، إن مشاهدتي لمسلسل امبراطورية ميم شعرت بعدة أحاسيس لذلك تواصلت هاتفياً مع زميلي وصديقي عمر عبد الحليم لأسأله هل احساسه بالنشوة والشجن، هل أنا انسان طبيعي أم هذا الشعور متبادل بين الكثير من الناس.



وأضاف « الرافعي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن مسلسل امبراطورية ميم رجعنا لأيام الدراما الحقيقي ايام مسلسل عباس الابيض للفنان يحيي الفخراني .



وأشار الفنان أحمد الرافعي، إلى أن عندما طلب مني أقوم بهذه المهمة فهمت أن الأعتماد على شكل أو بآخر على الراوي وهي الطريقة التي اعتمدها دكتور بيتر إنه يسرد الحدوته.

