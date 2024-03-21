رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

أكد محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب مميز وله قيمة كبيرة بين فريق نادي الزمالك، وأن بيع أحمد سيد زيزو أو الاستمرار في النادي هو أمر يعود للطرفين.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك كلامًا كثيرة بشأن رحيل زيزو من الزمالك، ولكن الأمر يكون بين اللاعب والإدارة، ووجه رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "مفيش نادي بيقف على لاعب".

رحيل زيزو من الزمالك

وأشار إلى أن زيزو لاعب مميز جدًا، ولكن إذا عرض على النادي واللاعب رقم مميز لا توجد مشكلة في البيع، مؤكدًا أن هناك نادياً عرض 10 ملايين دولار، وأن هذا الرقم سيقوم بحل مشكلة الفريق بالكامل، ومن الممكن أن يتم التعاقد مع 3 نجوم سوبر.

ولفت إلى أن زيزو قدم للنادي الكثير، ولذلك على النادي أن يقف بجوار اللاعب من أجل تأمين نفسه في ناد خارجي مقابل هذا المبلغ المميز.

وتابع أنه لا يوجد مانع من بيع زيزو من أجل مصلحة الفريق بالكامل، ومن أجل مصلحة اللاعب نفسه.