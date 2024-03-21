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إلهام أبو الفتح
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ديني

كيف تمحو ذنوبك بطريقة سهلة وبسيطة.. داعية بالأوقاف يكشف عنها

صدى البلد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن الذنوب والسيئات التى يفعلها الإنسان تكفرها الصلاة، والدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مُكَفِّراتٌ لما بينهنَّ إذا اجتُنبَت الكبائر)). 

 

وأضاف “ أبو عمر”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث ((تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا)).

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وأشار الى أن الإنسان عندما يأتي ليصلي تجتمع الذنوب والسيئات عند ظهره فكلما ركع وسجد لله تعالى كلما تساقطت الذنوب من على ظهره، فبمجرد دخولك للصلاة تمحو الذنوب والسيئات. 

12 كلمة بعد السحور تمحو ذنوبك كلها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب يعد من مكفرات الذنوب، منوها بأن هناك اثنتا عشر كلمة بعد أكل وجبة السحور تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة».

واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أكل طعاما فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

 

 

12 كلمة بعد السحور تمحو ذنوبك كلها

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