185 كيسًا|اتحاد طلاب الزقازيق ينظم حملة للتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه نظمّ الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بالجامعة "EPSF-Zagazig "، بالتعاون مع بنك الدم التابع لمستشفى الأحرار بالزقازيق ، حملة للتبرع بالدم خلال فترتين ، حيث جاءت الفترة الثانية منها على مدار ثلاثة أيام خلال شهر مارس 2024 داخل الحرم الجامعي.

اضاف وكيل وزارة انه رافق الحملة كلا من الدكتورة دعاء حلمي والدكتور أحمد عاطف وتم جمع ٧٦ كيس دم ، قام خلالها طلاب الاتحاد بتوعية ٩٥٠ شخص بأهمية التبرع بالدم والتي تتمثل في إنقاذ حياة في حاجة ماسة لهذا الدم، وكذلك الأهمية العائدة على صحة المتبرِع وهي حماية المتبرعين من السرطان، وزيادة مناعة الشخص المتبرع، وتجديد خلايا الدم.

واشار رئيس جامعة الزقازيق الي انه شجعت الحملة على انتظام التبرع مؤكداً علي الدور الحيوى المتبرع الدائم، والذي يبدأ تبرعه بالدم من سن ١٨ حتى ٦٠ عاماً ، والقادر على إنقاذ ٥٠٤ حياة طوال فترة تبرعه ، وتناولت الحملة أيضاً التوعية عن بعض أمراض الدم مثل الأنيميا والتي تعتبر من موانع التبرع وكيفية التعامل معها.

وقدمت الحملة بعض الخدمات الصحية المجانية التى تم توفيرها للمتبرع، ومنها قياس نسبة الهيموجلوبين، وضغط الدم، وغيرها من تحاليل الدم، بالإضافة إلى التواصل مع المتبرع لتوصيل النتائج له.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تعد الثانية خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث كانت الحملة الأولي على مدار يومي ٢٥ و ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ داخل الحرم الجامعي تحت شعار “قضية محلها القلب" لتقديم الدعم للأشقاء فى فلسطين ، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم ، وذلك من خلال الهلال الأحمر المصري ، حيث نجحت تلك الحملة في جمع عدد ١٠٩ كيس دم، وتوعية ١٠٥٠ شخص بأهمية التبرع بالدم.