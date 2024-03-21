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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 4 كم.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق مصر أسيوط السريع

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ لأعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق مصر اسيوط السريع نطاق كوبرى المرازيق بداية من قرية المرازيق حتى قري أبو رجوان و الشوبك ( قبلي و بحري )  بطول 4كم والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز ومدينة البدرشين . 


وأشار المحافظ إلى أن الطريق شهد أعمال توسعة وتطوير شاملة بالإضافة إلى إنشاء دورانات مرورية لخدمة مطالع ومنازل كوبرى المرازيق للسيارات بما يساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.


وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بالمعايير الفنية اللازمة.


كما تابع المحافظ أعمال إنشاء كوبرى المشاة لخدمة أهالى قرية المرازيق لتسهيل حركة عبورهم للطريق حفاظاً على سلامتهم . 
 

وشملت جولة المحافظ تفقد المراحل النهائية لإنشاء مسجد الرحمن بقرية أبو رجوان بالمرازيق والذى ينفذ من خلال هيئة الطرق والكبارى بدلا من المسجد القديم بنفس المنطقة .


وشدد المحافظ خلال جولته علي رؤساء مراكز البدرشين والحوامدية بضرورة المتابعه الدورية لحالة النظافة ورفع كفاءتها بالقري والتأكد من التزام الشركات ومتعهدي النظافة بجمع المخلفات بصورة دورية لتحسين منظومة النظافة .


كما شدد المحافظ بمنع اي تعديات علي الرقعه الزراعية ومخالفات البناء مع الإزالة الفورية لأي حالات يتم ضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


شهدت الجولة قيام مسؤول أحد الجمعيات الأهلية بقرية أم خنان بالحوامدية بتسليم درعاً للمحافظ تكريماً له لمجهوداته فى إنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية والذى كان حلما لأبناء القرية.


رافق المحافظ ابراهيم الشهابى نائب المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى ومحمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

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