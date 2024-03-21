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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عملاق وثمنه نصف مليون دولار.. حكاية أغرب جاموس تايلاندي ظهر كنجم تليفزيوني|شاهد

أغرب جاموس تايلاندي
أغرب جاموس تايلاندي بعد بيعه بنصف مليون دولار

في ضواحي تايلاند، أخذ جاموس عملاق ذو لون أشبه بالوردي يبلغ وزنه 1.5 طن شهرة واسعة خاصة بعد بيعه في مزاد علني بنحو نصف مليون دولار (18 مليون بات).

الجاموس العملاق الذي يدعى (كو موانغ فيت) اشتهر في الأوساط الزراعية المختلفة بتايلاند كحيوان للتكاثر، لكنه اكتسب شهرة أوسع بعد بيعه بهذا المبلغ الضخم. 

4 سنوات

يُعد موطن (كو موانغ فيت) مقاطعة فيتشابوري غرب البلاد، ويبلغ عمره 4 سنوات وطوله 1.8 متر، كما يزن نحو 3 أضعاف متوسط وزن أقرانه من نفس الفصيلة.

أحد الأسباب التي جعلت شهرة هذا الجاموس الضخم تزداد هو ظهوره كنجم تليفزيوني في إحدى حلقات مسلسل «ساوند فروم ذي فيلد أوف لوف» الشهير. إلى جانب ذلك، تم استقبال الجاموس (كو) في مقر الحكومة التايلاندية حيث ظهر في صورة بجانب رئيس الوزراء سريثا تافيسين.

الجاموس العملاق بجانب رئيس الوزراء سريثا تافيسين

وأعرب (سريثا) عن إعجابه بهذا الجاموس العملاق أمام الصحفيين الموجودين بالمكان قائلًا إنه لم يكن يعلم أن لديهم هذا الجاموس الجميل.

وقال مالك الجاموس كو (جينتانات ليمتونكول) للحصفيين أيضًا أن الشعب التايلاندي كان قريبًا من الزراعة والجاموس في الماضي، لكن بالوقت الحالي أصبح أسلوب الحياة المعاصر أبعد عن ذلك.

رمز للقوة الناعمة

بعد ذلك، طالبت جمعية مربّي الجواميس في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) من الحكومة التايلاندية الترويج لهذا الجاموس على أنه أداة للقوة الناعمة.

يعتبر هذا الجاموس العملاق من فصيلة جواميس الماء التي تلقب أيضًا بـ "الجواميس الآسيوية البرية" وتعيش في الريف التايلاندي وتحظى بشهرة وثقة واسعة بين المزارعين. 

نظير أمريكي بلون بني

لم يكن الجاموس التيلاندي العملاق هذا هو الأول من نوعه الذي يظهر أمامنا، ففي عام 2017 على سبيل المثال انتشرت صورًا لـزوجان أمريكيان قررا الاحتفاظ بجاموس عملاق يبلغ من الوزن 2500 باوند أي ما يعادل 1100 كيلو جرام في منزلهما وسمحا له بالتجول بحرية في المنزل. 

الجاموس Wild Thing

وأوضحا أنهما خصصا غرفة للجاموس الذي يدعى "Wild Thing" لكي يتمكن من مشاهدة أفلام الأكشن كما أنه يتناول الطعام برفقتهما على المائدة.

جاموس عملاق تايلاند نصف مليون دولار جواميس الماء مقاطعة فيتشابوري

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