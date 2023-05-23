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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا.. صور

قطيع من جاموس الماء
قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا

وثقت مجموعة من الصور هروب قطيع من جاموس الماء من مزرعة سلالات نادرة إلى حوض حمام سباحة داخل منزل زوجين في مدينة كولشيستر ببريطانيا. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”  البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسبب تدافع قطيع الجاموس داخل منزل الزوجين في حمام السباحة بـ خسائر مالية كبيرة. 

أضرار كبيرة

وكان من أبرز الأضرار التي سببها قطيع الجاموس داخل حديقة الزوجين دهسهم الزهور وتدمير سياجها خلال مدة بلغت الـ 15 دقيقة ولم يصب فيها  أي جاموس خلال الواقعة حيث تمكن المزارع من إخراجها بأمان من المياه.

وقالت إن إف يو ميوتشوال، التي تؤمن المزعة لشبكة “بي بي سي” إن مطالبة التعويض للزوجين تمت تسويتها ودفعها على الرغم من التأخير. 

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قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا
قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا
قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا
قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا

 

قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا
جاموس هروب قطيع سلالات نادرة حوض حمام سباحة مدينة كولشيستر بريطانيا قطيع الجاموس

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