الاتحاد الأوروبي: ندعو لهدنة إنسانية فورية تؤدي لوقف مستدام لإطلاق النار بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن الاتحاد الأوروبي، قال ندعو لهدنة إنسانية فورية تؤدي لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الرهائن وتوفير المساعدة.



وتابع الاتحاد الأوروبي، أن نشعر بالفزع إزاء الخسائر غير المسبوقة في أرواح المدنيين والوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة، و نطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم القيام بعملية برية في رفح الفلسطينية لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع.



وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية تمنع نزوح مزيد من السكان وتضمن حماية المدنيين في قطاع غزة، وهناك خطر مجاعة وشيك في قطاع غزة ووصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن أمر ضروري

