ضعف المياه عن مركز أهناسيا ومطار دنديل بناصر بسبب أعمال التطهير





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ لتطهير محطة مياه معصرة نعسان القديمة مركز اهناسيا ،مما يترتب عليه ضعف المياه عن ( مركز اهناسيا ، مطار دنديل /ناصر ) ، وذلك من الساعة 8 صباح السبت 23 مارس الجاري وحتى الـساعة 4 عصر يوم الاثنين الموافق 25 من نفس الشهر



وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.