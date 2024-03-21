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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يوجه بتمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الرقمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

ووجه خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية، الشكر والتقدير لأم الشهيد الصابرة والزوجة الداعمة وقت الشدة والأخت الفاضلة والابنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة مطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا»، مشيرا إلى تأكيده خلال السنوات الماضية على الالتزام الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية مما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم بمثابة محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن باعتبارها المساهم والشريك المعطاء لاختلاف وتنوع أدوارها، فقد احتضنت وربّت وتفوقت وأجادت وألهمت وقادت وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها.

وتابع، أن المرأة هي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية والسند ومنبع العطاء وقت المحن والدرع الواقي أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.

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