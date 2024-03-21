مهاجم المنتخب المغربي يقترب من الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي

يستعد فريق ميلان الإيطالي لتقديم عرض افتتاحي لضم المهاجم المغربي يوسف النصيري، الذي يلعب حاليًا لنادي إشبيلية الإسباني.

تأتي خطوة ميلان في ضم النصيري كجزء من استراتيجية للاستفادة من المشاكل المالية التي يواجهها نادي إشبيلية وحاجته لبيع بعض اللاعبين.

وكشفت تقارير صحفية أن ميلان مصر على ضم النصيري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حاول الفريق الإيطالي ذلك في الصيف الماضي دون جدوى.

ومن المتوقع أن يقدم ميلان عرضهم الأول لإشبيلية من أجل الحصول على خدمات النصيري، ومن المحتمل أن يوافق اللاعب وناديه على الصفقة في حال تم تقديم السعر المناسب.

ويُشار إلى أن يوسف النصيري كان مرتبطًا بعدة أندية أوروبية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك وست هام وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز.