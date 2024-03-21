تعرف على أسعار الفضة بعد انخفاض الذهب

رصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الفضة في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا وإقبال المواطنين على الشراء في عيد الأم اليوم 21 مارس في الوقت الحالي بعد انخفاص أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية.

في البداية، قال مايكل محسن تاجر فضة: إن سعر جرام الفضة "999" بـ39 جنيها، وجرام الفضة عيار 800 بـ 30.5جنيه وعيار 925 بـ36 جنيها والمشغولات المصري عيار 925 تبدأ من 46 جنيها للجرام والفضة الإيطالي المستوردة تبدأ من 100 جنيه للجرام الرجالي و الحريمي وتصل إلي 150 جنيها.

وأوضح "محسن" ، أن الإقبال على شراء الهدايا من أطقم المشغولات الفضية، كبير جدا اليوم ، موضحا أن الإقبال الأكبر علي المشغولات الحريمي مثل الحظاظات والسلاسل والانسيالات التي تبدأ أسعارها من 350 جنيها والمشغولات الحريمي الخفيفة التي تبدأ من 180 جنيها للقطعة مثل السلاسل.

https://fb.watch/qX2NTaJ0-A/?mibextid=Nif5oz

