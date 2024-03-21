محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية في شتى القطاعات

أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في شتى القطاعات وفي جميع مراكز المحافظة، وخاصة مركز بئر العبد.

جاء ذك خلال استقبال محافظ شمال سيناء، اليوم /الخميس/، مشايخ وعواقل مركز بئر العبد، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، بحضور عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية بدائرة بئر العبد.

ورحب المحافظ - وفقا لبيان المحافظة - بالمشايخ والعواقل، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، مثمنًا الجهود التي يقومون بها، والتعاون الدائم، والمشاركة في تنمية وتطوير المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال احتفال المحافظة بعيد تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل سيتم الإعلان عن قرى الصيادين في بئر العبد، والوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة، والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

بدورهم، وجه المشايخ والعواقل الشكر إلى محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي على الجهود الحثيثة التي تجري لتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف ربوع المحافظة وخاصة مركز بئر العبد.

