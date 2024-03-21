عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: فحص 439 ألفا و952 سيدة بالمبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطنين بشهر رمضان

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات على 439 ألفا و952 سيدة ضمن 4 مبادرات من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024 حتى أمس الأربعاء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع احتفالية الدولة بالمرأة المصرية اليوم الموافق 21 مارس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت ( المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية).

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم فحص 112 ألف و542 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص 94 ألف و722 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 12 ألف و146 المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 193 ألف و179 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 27 ألف و363 سيدة ( زيارة لأول مرة)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للسيدات بنسبة 222.45% من المستهدف الخاص بها خلال الـ9 أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، يليها محافظة دمياط بنسبة 188.48% من المستهدف، يليها محافظة الفيوم بنسبة 131.52 من المستهدف، يليها محافظة المنوفية بنسبة 130.83% من المستهدف، ثم محافظة الشرقية بنسبة 127.57% من المستهدف.

وأكد "عبدالغفار" أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة المصرية وعلى رأسها تقديم أفضل سبل الدعم والرعاية الصحية لها ولأسرتها، موضحاً أن صحة المرأة تأتي على رأس أولويات المبادرات الرئاسية المختلفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم 21-3-2024 بمناسبة عيد الأم في رمضان

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

ننشر نص تقرير الطب الشرعي في واقعة التعدي على فتاة حلوان

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

ما الحكم الشرعى من الكتاب والسنة للشذوذ الجنسي؟ علي جمعة يجيب

خلال اتصال هاتفي مع السيسي .. بوتين يشيد بالجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني في أزمة غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

ملابس كاجوال.. هبة مجدي تتألق رفقة والدتها| شاهد

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

فيديو

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ