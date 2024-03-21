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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مؤتمر المناخ: 52 شركة نفط انضمت لميثاق خفض انبعاثات الكربون

رئيس مؤتمر المناخ
رئيس مؤتمر المناخ

قال سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية ستنضم قريبا إلى تعهد قطعته شركات النفط والغاز بخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبلها.

وذكر الجابر بحسب وكالة رويترز، أن 52 شركة نفط دولية ووطنية تمثل 44 بالمئة من إنتاج النفط انضمت بالفعل إلى ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وذلك خلال حديثه يوم الثلاثاء في أسبوع سيرا للطاقة عبر تقنية الفيديو.

وأعلنت رئاسة COP28 الميثاق مع السعودية في ديسمبر خلال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في دبي حيث وافقت 200 دولة تقريبا على التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

وسبق أن قالت المؤسسة الصينية إنها تهدف إلى بلوغ ذروة انبعاثات الكربون بحلول 2025 تقريبا، لتصل إلى صافي انبعاثات صفري تقريبا بحلول 2050، وذلك قبل عقد من بلوغ الصين هدف الحياد الصفري لعام 2060.

وانتقد نشطاء في مجال المناخ عقد القمة في الإمارات أحد كبار مصدّري النفط والدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)،

وذكر الجابر الذي يرأس أيضا أحد أكبر شركات النفط الحكومية الإماراتية إن خبرته بجميع صور الطاقة ظهرت فائدتها في نهاية المطاف.

وكان الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28،  وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، قال إن رئاسة COP28 تحرص على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر، ورفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم وغداً، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

وسلط  رئيس مؤتمر الأطراف COP28،  الضوء في كلمته على جهود ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي أقر "اتفاق الإمارات" التاريخي إنشاءها لتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ "اتفاق الإمارات"، بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال.

وفي جانب من الاجتماع بعنوان "عرض رؤية الترويكا" تحدث كلٌ من الدكتور سلطان الجابر، ومختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان الرئيس المعين لـ COP29، وأندريه كورّيا دو لاغو نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية التي تستضيف COP30.

COP28 مؤسسة البترول الوطنية الصينية انبعاثات الميثان أسبوع سيرا للطاقة خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز

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