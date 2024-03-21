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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام دورة الإدارة الجامعية والقيادة المؤهلة لشغل وظيفة عميد كلية أومعهد

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

اختتمت فعاليات الدورة الحادية عشر من البرنامج التدريبي (الإدارة الجامعية والقيادة) والتى نظمها مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس خلال الفترة من 17-19 مارس 2024 ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وبإشراف وحضور الدكتورة نيفين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة.

ويعد البرنامج هو المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية  معهد بالجامعات المصرية، ويستهدف صقل المهارات القيادية والإدارية ، والجوانب القانونية في الأعمال الجامعية والجوانب المالية وتنمية الموارد الذاتية ، والقيادة الدبلوماسية والمراسم والبروتوكول، إلى جانب تنمية مهارة القيادة والتحفيز وإدارة الذات، والتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي ونظم الإدارة الجامعية الحديثة.

وقد قام بالتدريب نخبة متميزة من المدربين المتخصصين في هذا المجال وهم:  أ.د / محمد صافي (أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بالجامعة الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة) ، أ.د / رشا شرف (أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بجامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لشؤن التعليم والطلاب سابقا - الملحق الثقافي لجمهورية مصر العربية بلندن إنجلترا سابقاً) ، .د / محمد عبد العزيز (عميد المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية) ، أ. د/ حسام الدين مصطفى الشريف (وكيل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي – مدرب دولي معتمد بالبرنامج الرئاسي والمجلس الأعلى للجامعات).

وقد أشاد  المتدربين بأهمية هذا البرنامج التدريبي لصقل المهارات الإدارية والقيادية اللازمة لشغل وظيفة عميد كلية / معهد بالجامعات المصرية.

 
وقد تم تنفيذ البرنامج بالقاعات المجهزة بمقر مركز التدريب والتطوير بقطاع الابتكار والتدريب بالمدينة الجامعية.

جامعة عين شمس الابتكار الجامعات

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