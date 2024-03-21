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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن مبادرة حياة كريمة ..

برنامج تدريبي على مهن التفصيل والخياطة.. وندوة توعوية للمساواة بين الجنسين بالمنيا

صدى البلد


قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، فعاليات الاختبار النهائي  للدورة التدريبية المجانية على مهن  التفصيل  والخياطة ، بالوحدة المتنقلة بقرية ابيوها بمركز أبوقرقاص ، وتخرج 20 متدربة  بعد انتهاء مدة التدريب المهنى للدورة بواقع 150 ساعة تدريبية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاُ ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وأيضاً تنظيم وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل ندوة للتوعية  للعاملين بالوحدة المحلية بقرية ابيوها بمركز ابوقرقاص ، بحضور اهالى القرية بالتعاون مع إدارة شئون المرأة بديوان عام محافظة المنيا ، بحضور 45 عامل وعاملة ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة ، وكذلك تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين للقيام بتوعية العاملين بالجهات المختلفة بأحكام القانون وحقوق المرأة فى العمل.
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاًلتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر إحتياجاً على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وكذلك تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بدورها فى توعية العمال والعاملات بأهمية تمكين المرأة إقتصادياً وحقوقها فى القانون ، وأضافت مدير المديرية أنه شارك فى فعاليات الإختبار محمد صلاح وكيل المديرية ، و ايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، وأشارت إلى ندوة التوعية تطرقت إلى شرح عدة موضوعات تشمل القرار الوزارى والاتفاقيات الدولية ومهام وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية وحضرها عزة الجندى مدير إدارة شئون المرأة ، وأيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة أعضاء الوحدة بالمديرية.

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