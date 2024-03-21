ترامب يستعد لتحقيق مكاسب بقيمة 3.4 مليار دولار من خلال اكتتاب عام لشركته

من المتوقع أن يزيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثروته بشكل كبير بنحو 3.4 مليار دولار إذا وافق المساهمون على خطة طرح مشروعه الإعلامي، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، للاكتتاب العام.

ووفقا لما نشرته الجارديان، من المقرر أن يتم طرح شركة ترامب الإعلامية، والتي تتضمن منصة Truth Social tech، للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تسمى Digital World Acquisition. ومن المقرر إجراء التصويت على الاندماج يوم الجمعة، على الرغم من ظهور تعقيدات بسبب النزاعات القانونية المحيطة بالعملية.

إذا استمر الاندماج وتم طرح شركة Trump Media للاكتتاب العام كما هو متوقع، فستشهد ثروة ترامب الورقية دفعة كبيرة. ومع ذلك، فإن بندًا في وثيقة الاندماج من شأنه أن يمنع كبار المساهمين، بما في ذلك ترامب، من بيع أسهمهم لمدة ستة أشهر بعد إتمام الصفقة.

وواجه الوضع المالي لترامب التدقيق، خاصة في ضوء أمر المحكمة الأخير الذي يلزمه بدفع 454 مليون دولار في قضية احتيال مدنية. واعترض ترامب على الحكم ووصفه بأنه "مطاردة ساحرات" وأعرب عن نيته الاستئناف. علاوة على ذلك، واجهت محاولاته للحصول على سند مقابل أصوله لضمان دفع المبلغ عقبات، حيث ورد أن 30 شركة ضمان رفضت طلبه.

تتضمن آلية الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، المستخدمة في هذا المشروع، جمع الأموال من خلال تعويم سوق الأوراق المالية للاندماج مع شركة قائمة. ستعمل شركة Trump Media، بمجرد دمجها مع Digital World، بموجب شريط سوق الأوراق المالية الذي يتكون من الأحرف الأولى من اسم ترامب، DJT.

وبموجب الترتيب المقترح، سيحتفظ ترامب بملكية ما يقرب من 79 مليون سهم في الشركة بعد الاندماج. واستنادًا إلى سعر سهم Digital World الأخير، فإن قيمة هذه الحصة تقارب 3.4 مليار دولار. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب غير المتوقعة تتوقف على قدرة Trump Media على الحفاظ على أسعار أسهمها بعد التعويم، على الرغم من أدائها المالي المتواضع الذي تم الكشف عنه في الإيداعات السابقة.

ويحتفظ ترامب، الذي يؤكد أن صافي ثروته تبلغ عدة مليارات من الدولارات، بسيولة كبيرة إلى جانب الاستثمارات في العقارات والمشاريع الأخرى.

يعكس ارتفاع سعر سهم Digital World، الذي ارتفع بنسبة 145% هذا العام، مكانته باعتباره سهمًا للميمات متأثرًا بالمنتديات عبر الإنترنت مثل Truth Social وReddit. ويشير الخبراء إلى أن تقييم الشركة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكهنات المحيطة بتطلعات ترامب السياسية المحتملة.

تتضمن وثيقة الاندماج بندًا قياسيًا يحظر على مالكي "حصة المؤسس" مثل ترامب بيع أسهمهم لمدة ستة أشهر بعد إتمام الصفقة، بهدف منع تدفق الأسهم من خفض الأسعار بعد الإدراج.